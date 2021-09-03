ЦИК обратился в Генпрокуратуру и СК по возможным фальсификациям в Королёве
Центральная избирательная комиссия направила официальные обращения с просьбой оперативно принять меры для предотвращения возможных нарушений в ходе избирательной кампании в подмосковном Королёве. Адресатами писем значатся генеральный прокурор Игорь Краснов, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, губернатор Московской области Андрей Воробьёв и руководитель региональной избирательной комиссии Илья Берёзкин.
Ранее редакция «Новой газеты» опубликовала и передала в ЦИК материалы, свидетельствующие о подготовке к фальсификации результатов выборов в Госдуму в Королёве. Речь идёт об аудиозаписи инструктажа, в ходе которого советница мэра города учит местные участковые избирательные комиссии подтасовывать итоги голосования путём вброса «левых» бюллетеней.
«Инструктор» требует обеспечить «Единой России» 42-45% голосов путём подмены списков избирателей. При этом она называет настоящих наблюдателей главной проблемой, и приказывает руководителям УИК обеспечить присутствие на участках «только своих людей». Подмена бланков, по её словам, должна происходить после подсчёта реальных результатов по команде от кураторов.
В Центризбиркоме заявили, что разделяют озабоченность в связи с публикацией. Комиссия просит расследовать возможные факты злоупотребления полномочиями и правонарушений, которые представлены в материалах издания. Также в Королёв отправилась группа оперативного реагирования для изучения на месте ситуации.
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