ЦИК обратился в Генпрокуратуру и СК по возможным фальсификациям в Королёве

«Инструктор» требует обеспечить «Единой России» 42-45% голосов путём подмены списков избирателей. При этом она называет настоящих наблюдателей главной проблемой, и приказывает руководителям УИК обеспечить присутствие на участках «только своих людей». Подмена бланков, по её словам, должна происходить после подсчёта реальных результатов по команде от кураторов.

В Центризбиркоме заявили, что разделяют озабоченность в связи с публикацией. Комиссия просит расследовать возможные факты злоупотребления полномочиями и правонарушений, которые представлены в материалах издания. Также в Королёв отправилась группа оперативного реагирования для изучения на месте ситуации.

