ЦИК назвал явку на выборах в Госдуму в первый день
17 сентября 202121:32
Явка на выборах в Госдуму в первый день голосования по данным на 20.00 составила 16,85 процента.
Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной системе. В Москве и еще шести регионах можно проголосовать дистанционно.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru