ЦИК назвал явку на выборах в Госдуму в первый день

Явка на выборах в Госдуму в первый день голосования по данным на 20.00 составила 16,85 процента.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Более миллиона москвичей проголосовало на выборах дистанционно

Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной системе. В Москве и еще шести регионах можно проголосовать дистанционно.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:ЦИКВыборы
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