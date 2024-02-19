ЦИК назвал суммы, поступившие в избирательные фонды кандидатов в президенты
Более 1,1 млрд рублей поступило в избирательные фонды претендентов в кандидаты и кандидатов на должность президента РФ, сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ.
По данным на 15 февраля, больше всего средств поступило в избирательный фонд самовыдвиженца Владимира Путина - 477,3 млн рублей. Кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков получил 233 млн рублей, кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий - 205,7 млн рублей, кандидат от КПРФ Николай Харитонов - 97,2 млн рублей.
Среди претендентов, выбывших из предвыборной гонки, больше всего средств поступило в Фонд Бориса Надеждина - 94,6 млн рублей. В фонд Андрея Богданова от «Российской партии свободы и справедливости» перечислили 625 тысяч рублей, а самовыдвиженцу Анатолию Баташеву - 211 тысяч рублей.
Ранее заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Николай Булаев заявил, что в отношении Бориса Надеждина могут составить административный протокол из-за невозврата пожертвований в избирательный фонд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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