ЦИК назвал суммы, поступившие в избирательные фонды кандидатов в президенты

По данным на 15 февраля, больше всего средств поступило в избирательный фонд самовыдвиженца Владимира Путина - 477,3 млн рублей. Кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков получил 233 млн рублей, кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий - 205,7 млн рублей, кандидат от КПРФ Николай Харитонов - 97,2 млн рублей.

Среди претендентов, выбывших из предвыборной гонки, больше всего средств поступило в Фонд Бориса Надеждина - 94,6 млн рублей. В фонд Андрея Богданова от «Российской партии свободы и справедливости» перечислили 625 тысяч рублей, а самовыдвиженцу Анатолию Баташеву - 211 тысяч рублей.

Ранее заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Николай Булаев заявил, что в отношении Бориса Надеждина могут составить административный протокол из-за невозврата пожертвований в избирательный фонд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».