ЦИК назвал число полученных жалоб о якобы принуждении к голосованию
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что за все время избирательной кампании было получено 98 жалоб о якобы принуждении к голосованию, сообщает ТАСС.
«Жалоб, где люди жалуются, что их слишком настойчиво просили или категорично просили, или грозили, если не перепишешься или не придёшь и не проголосуешь, 98 по всей стране», - отметила она.
По словам Памфиловой, 25 жалоб касались дистанционного электронного голосования (ДЭГ), в том числе 23 - по Москве и по одной - из Ярославской и Мурманской областях.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что очереди на избирательных участках вовсе не является подтверждением того, что граждан принуждают к голосованию.
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