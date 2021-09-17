ЦИК назвал число полученных жалоб о якобы принуждении к голосованию

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что за все время избирательной кампании было получено 98 жалоб о якобы принуждении к голосованию, сообщает ТАСС.

«Жалоб, где люди жалуются, что их слишком настойчиво просили или категорично просили, или грозили, если не перепишешься или не придёшь и не проголосуешь, 98 по всей стране», - отметила она.

По словам Памфиловой, 25 жалоб касались дистанционного электронного голосования (ДЭГ), в том числе 23 - по Москве и по одной - из Ярославской и Мурманской областях.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что очереди на избирательных участках вовсе не является подтверждением того, что граждан принуждают к голосованию.

