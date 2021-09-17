Песков прокомментировал сообщения об очередях на выборах в Госдуму
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что одереди на избирательных участках вовсе не является подтверждением того, что граждан принуждают к голосованию, сообщает РИА Новости.
По его словам, выборы трёхдневные, и кто-то намерен сходить на голосование в субботу или воскресенье, а кто-то наоборот, хочет сделать это побыстрее, «чтобы освободить себе выходные».
«Откуда вывод, что это принуждение?», - поинтересовался Песков.
Ранее представитель Кремля заявил, что президент РФ Владимир Путин в связи с самоизоляцией будет голосовать онлайн, сообщает RT.
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