«Цифровой прорыв» запускает образовательный IT-марафон для девушек
Всероссийский конкурс «Цифровой прорыв» запускает бесплатный образовательный онлайн-марафон для девушек, желающих начать карьеру в сфере IT. Старт намечен на предстоящий понедельник, 27 апреля. Отмечается, что онлайн-марафон пройдет при участи проекта GOITGIRLS RUSSIA. После его завершения каждая участница получит соответствующий сертификат.
Как рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, представительницы прекрасной половины человечества принимали активное участие в первом сезоне «Цифрового Прорыва», однако участниц, а тем более команд только с женским составом, было заметно меньше, чем участников мужского пола. И для того, чтобы помочь девушкам заявить о себе, организаторы и запускают онлайн-марафон.
Добавим, марафон будет проходить с 27 апреля по 31 мая на онлайн-платформе (www.goitgirls.ru) совершенно бесплатно. Курс состоит из четырех частей, и посвящен ключевым направлениям развития карьеры в сфере информационных технологий. К ним относятся Управление IT-проектами; дизайн цифровых продуктов; мобильная разработка на Flutter, а также интернет-маркетинг.
Ранее НСН писала, что второй сезон крупнейшего в РФ конкурса для IT-специалистов «Цифровой прорыв» стартовал 17 марта. Он представляет собой крупнейшее командное соревнование в сфере информационных технологий, и проходит в формате серии хакатонов, направленных на поиск и внедрение цифровых решений для бизнеса и государства. В прошлом году его участниками стали более 66 тысяч человек, а в финал конкурса вышли более 3 тысяч участников.
Как отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, теперь организаторы планируют провести 36-часовые региональные хакатоны во всех федеральных округах – 8 хабах. По его словам, над каждым кейсом будет работать, как минимум, десять команд. Финала, как и в прошлом сезоне, пройдет в формате 48-часового хакатона, который соберет полторы тысячи конкурсантов. Финал конкурса запланирован на осень 2020.
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