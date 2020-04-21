«Цифровой прорыв» запускает образовательный IT-марафон для девушек

Всероссийский конкурс «Цифровой прорыв» запускает бесплатный образовательный онлайн-марафон для девушек, желающих начать карьеру в сфере IT. Старт намечен на предстоящий понедельник, 27 апреля. Отмечается, что онлайн-марафон пройдет при участи проекта GOITGIRLS RUSSIA. После его завершения каждая участница получит соответствующий сертификат.

Как рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, представительницы прекрасной половины человечества принимали активное участие в первом сезоне «Цифрового Прорыва», однако участниц, а тем более команд только с женским составом, было заметно меньше, чем участников мужского пола. И для того, чтобы помочь девушкам заявить о себе, организаторы и запускают онлайн-марафон.

Добавим, марафон будет проходить с 27 апреля по 31 мая на онлайн-платформе (www.goitgirls.ru) совершенно бесплатно. Курс состоит из четырех частей, и посвящен ключевым направлениям развития карьеры в сфере информационных технологий. К ним относятся Управление IT-проектами; дизайн цифровых продуктов; мобильная разработка на Flutter, а также интернет-маркетинг.