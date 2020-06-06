«Цифровое деловое пространство» посетили онлайн свыше 30 тысяч человек
Самыми популярными онлайн-событиями на площадке «Цифрового делового пространства» в Москве стали конференции об инновациях в медицине, а также спорте «Жизнь после: биохакинг», мастер-классы по созданию презентаций и развитию 4К-компетенций (критическое мышление, креативность, коммуникация и кооперация). Многих пользователей заинтересовала лекции об экспорте товаров и инновациях в искусстве Сальвадора Дали.
«По сравнению с офлайн-форматом аудитория дистанционных программ выросла в несколько раз. За два месяца участие в них приняли больше 30 тысяч человек», — рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
Она уточнила, что среди зрителей большинство – 60 процентов – мужчины, женская аудитория составляет 40 процентов. Самая большая группа участников - в возрасте 25–34 лет, 41 процент от общего числа слушателей.
Напомним, с 25 марта мероприятия «Цифрового делового пространства» переведены в онлайн-формат. Конференции, мастер-классы, форумы стали еще доступнее – можно смотреть их прямые трансляции. Для участия достаточно зарегистрироваться на сайте проекта и получить ссылку на доступ к трансляции. Их расписание ежедневно обновляется.
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