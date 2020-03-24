Московская площадка «Цифровое деловое пространство» переходит в онлайн

Столичная площадка «Цифровое деловое пространство» (ЦДП) приостанавливает работу в офлайн-режиме и временно переходит в онлайн-формат. Прямые трансляции дискуссий, мастер-классов и лекций начнутся уже 25 марта, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Для участия в мероприятии нужно зарегистрироваться и перейти по ссылке, которая придёт за два часа до начала.

В числе ближайших событий в рамках ЦДП — лекция о разборе бизнес-моделей стартапов в сфере искусства 25 марта, мастер-класс «Дизайн цифровых сервисов в кризис» 26 марта, онлайн-занятие по созданию бизнес-презентаций 2 апреля.

Все мероприятия по-прежнему будут бесплатными.

