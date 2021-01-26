Цифровизация услуг Роскомнадзора потребует свыше 5 млрд рублей
Расходы на переход услуг Роскомнадзора в электронный формат составят 5,6 млрд рублей, следует из размещенной на портале координации информатизации госведомства программы цифровой трансформации.
Цифровизация услуг ведомства будет проходить до 2033 года. В среднем за год Роскомнадзор планирует тратить на эти цели 1,8 млрд рублей.
Ведомство к 2033 году собирается перевести в электронный формат услуги по регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского назначения, лицензирование услуг связи и присвоение радиочастот. Кроме того, в онлайн-формат перейдет лицензирование теле- и радиовещания, а также регистрация СМИ.
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