Цифровизация услуг Роскомнадзора потребует свыше 5 млрд рублей

Расходы на переход услуг Роскомнадзора в электронный формат составят 5,6 млрд рублей, следует из размещенной на портале координации информатизации госведомства программы цифровой трансформации.

Цифровизация услуг ведомства будет проходить до 2033 года. В среднем за год Роскомнадзор планирует тратить на эти цели 1,8 млрд рублей.

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Ведомство к 2033 году собирается перевести в электронный формат услуги по регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского назначения, лицензирование услуг связи и присвоение радиочастот. Кроме того, в онлайн-формат перейдет лицензирование теле- и радиовещания, а также регистрация СМИ.



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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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