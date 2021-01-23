Роскомнадзор добился от «Новой газеты» удаления фейка о подготовке провокаций в Москве

По требованию Роскомнадзора «Новая газета» удалила публикацию о подготовке провокаторов драк на митинге 23 января из числа студентов. Соответствующая запись появилась вместо скандального материала.

«Материал Татьяны Юрасовой о месте подготовки предполагаемых "титушек" удален по требованию Роскомнадзора», — сообщает редакция издания.

Копия статьи осталась в доступе в кэше Google.

В статье шла речь о том, что на базе подмосковного пансионата «Горизонт» студентов обучали «провоцировать драки 23 января и выкладывать в соцсети "свидетельства" насилия со стороны демонстрантов». По данным издания, этих же людей отправили во Внуково встречать Алексея Навального, но под видом фанатов певицы и телеведущей Ольги Бузовой. Об организаторах «обучения» редакциях не сообщила.

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ТЕГИ:РоскомнадзорФейковые НовостиНовая Газета
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