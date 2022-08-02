Цифровизация строительства позволяет ежегодно сохранять более 50 тысяч деревьев
Цифровые сервисы, которые используются департаментом строительства в работе, позволяют снизить затраты – из-за отказа от бумажного документооборота ежегодно сохраняется до 50 тысяч деревьев, сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
По его словам, в электронный вид переведено уже 40% строительной документации, что сокращает и сроки строительства. Также цифровые сервисы обеспечивают взаимодействие участников строительного процесса.
«До конца года строительство всех новостроек, заказчиком которых выступает Москва, перейдет в цифровой формат. Уже половина из наших 550 объектов реализуется в цифровом формате. Наш департамент строительства стал пилотной площадкой по реализации цифровизации в строительстве – таких аналогов в мире практически нет», - добавил Загрутдинов.
Он продемонстрировал журналистам, что дает цифровизация строительства только одного 23-этажного дома на четыре подъезда – экономится 8800 пачек бумаги, что спасает от вырубки 528 деревьев, расходы сокращаются на 4,5 миллиона рублей.
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