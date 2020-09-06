Церковный суд в Екатеринбурге рассмотрит дело схимонаха Сергия в понедельник

От Симеона ждут доказательств его высказываниям в адрес правящего архиерея с обвинениями в ереси, экуменизме, сатанизме, а также закрытии храмов.

Сообщается, что при отсутствии доказательств Сергия отлучат от церкви не только за нарушение 28-го правила Святых Апостолов, но и за клевету, отмечает «Интерфакс».

Ранее суд в Верхней Пышме постановил оштрафовать на 90 тысяч рублей схимонаха Сергия (Романова) по делу о распространении фейков. Причиной судебного разбирательства послужила записанная на видео проповедь, в которой священник утверждал, что распространение коронавируса срежиссировано, а также проклял тех, кто закрывал храмы во время пандемии, выступил против «беззаконной самоизоляции» и «чипизации».

