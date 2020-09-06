Церковный суд в Екатеринбурге рассмотрит дело схимонаха Сергия в понедельник

В суде Екатеринбургской епархии состоится заседание по делу лишенного сана схимонаха Сергия в понедельник, 7 сентября.

Известно, что Сергий продолжает совершать богослужения в нарушение 28-го правила Святых Апостолов.

Он вызван в суд по обвинению «в нарушении 28 правила Святых Апостолов, что грозит ему отлучением от Святой Церкви», сообщается на сайте епархиального управления.

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От Симеона ждут доказательств его высказываниям в адрес правящего архиерея с обвинениями в ереси, экуменизме, сатанизме, а также закрытии храмов.

Сообщается, что при отсутствии доказательств Сергия отлучат от церкви не только за нарушение 28-го правила Святых Апостолов, но и за клевету, отмечает «Интерфакс».

Ранее суд в Верхней Пышме постановил оштрафовать на 90 тысяч рублей схимонаха Сергия (Романова) по делу о распространении фейков. Причиной судебного разбирательства послужила записанная на видео проповедь, в которой священник утверждал, что распространение коронавируса срежиссировано, а также проклял тех, кто закрывал храмы во время пандемии, выступил против «беззаконной самоизоляции» и «чипизации».

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ФОТО: СКРИН: youtube.com/Всеволод Могучев
ТЕГИ:СудЦерковьРусская Православная Церковь
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