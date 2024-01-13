Церковный суд лишил сана протоиерея Алексея Уминского
Церковный суд постановил лишить сана протоиерея Алексея Уминского, пишет «Новая газета» со ссылкой на решение церковного суда.
Заместитель председателя Епархиального суда Владислав Цыпин подтвердил РБК решение суда. По его словам, решение вступит в силу, когда будет установлено патриархом.
Причиной вызова в суд называется «церковное правонарушение, связанное с отказом [от] чтения установленной молитвы о Святой Руси за Божественной Литургией».
Ранее Уминского отстранили от настоятельства в московском храме Троицы в Хохлах и запретили в служении. Вместо него настоятелем храма назначили Андрея Ткачева, активно поддерживающего военные действия России на Украине. Письмо в поддержку протоирея подписали более 6 тысяч человек, отмечает «Радиоточка НСН».
Алексей Уминский был настоятелем храма Святой Троицы в Москве с 1994 года. Он вел программы на телеканале «Культура», автор нескольких книг.
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