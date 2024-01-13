Церковный суд лишил сана протоиерея Алексея Уминского

Церковный суд постановил лишить сана протоиерея Алексея Уминского, пишет «Новая газета» со ссылкой на решение церковного суда.

Уминский не явился в церковный суд по делу о молитве о Святой Руси

Заместитель председателя Епархиального суда Владислав Цыпин подтвердил РБК решение суда. По его словам, решение вступит в силу, когда будет установлено патриархом.

Причиной вызова в суд называется «церковное правонарушение, связанное с отказом [от] чтения установленной молитвы о Святой Руси за Божественной Литургией».

Ранее Уминского отстранили от настоятельства в московском храме Троицы в Хохлах и запретили в служении. Вместо него настоятелем храма назначили Андрея Ткачева, активно поддерживающего военные действия России на Украине. Письмо в поддержку протоирея подписали более 6 тысяч человек, отмечает «Радиоточка НСН».

Алексей Уминский был настоятелем храма Святой Троицы в Москве с 1994 года. Он вел программы на телеканале «Культура», автор нескольких книг.

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ФОТО: ТАСС / Михаил Гребенщиков
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