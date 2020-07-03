Церковный суд лишил сана мятежного схиигумена Сергия

Церковный суд Екатеринбургской епархии на третьем по счёту заседании по делу схиигумена Сергия (Николая Романова) вынес решение о его «низвержении из священного сана». Об этом сообщает РИА Новости.

Схиигумена признали виновным в нарушении священнической присяги и монашеских обетов.

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За утверждением решения о лишении сана епархия обратится к предстоятелю РПЦ, патриарху Кириллу.

Схииугмен Сергий отрицал пандемию коронавируса, проклинал тех, кто закрывает церкви, открыто выступал против РПЦ, называя её «главным врагом в России». Он был лишён права проповедовать, однако от своих убеждений не отступился. В Екатеринбургской епархии, ко всему прочему, подтвердили, что в личном деле схиигумена не было справки о судимости за убийство – человек с таким прошлым не может законным образом стать священником.

Как сообщает Ura.ru, на церковный суд пришли сторонники схиигумена. Они собрали шесть тысяч подписей в его поддержку и предложили провести поместный собор – съезд клириков РПЦ и мирян.

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ФОТО: РИА Новости/Павел Лисицын
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