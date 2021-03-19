Церемония вручения «Оскара» пройдет офлайн
19 марта 202108:51
Приглашенные на церемонию вручения премии «Оскар» не смогут участвовать в ней по видеосвязи. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на письмо организаторов мероприятия.
В организационном комитете премии отметили, что приложат все усилия, чтобы «организовать безопасный и приятный вечер» для гостей премии и миллионов любителей кино по всему миру.
Номинанты на премию за лучший фильм были объявлены 15 марта. Вручение премий назначено на 25 апреля в Лос-Анджелесе.
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19 марта 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru