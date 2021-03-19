Церемония вручения «Оскара» пройдет офлайн

Приглашенные на церемонию вручения премии «Оскар» не смогут участвовать в ней по видеосвязи. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на письмо организаторов мероприятия.

В организационном комитете премии отметили, что приложат все усилия, чтобы «организовать безопасный и приятный вечер» для гостей премии и миллионов любителей кино по всему миру.