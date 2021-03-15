Фильм Кончаловского «Дорогие товарищи!» не попал в список претендентов на «Оскар»
Фильм «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского выбыл из борьбы за премию «Оскар», сообщает пресс-служба Американской академии киноискусств.
Российская лента была заявлена в шорт-лист премии в категории «Лучший иностранный художественный фильм», сообщает RT.
Кроме того, из списка претендентов вылетел фильм «Гунда» российского режиссёра Виктора Косаковского, который был в шорт-листе номинации «Лучший документальный полнометражный фильм».
Картина Кончаловского «Дорогие товарищи!» рассказывает о расстреле советских рабочих в Новочеркасске в 1962 году. Главную роль в картине исполнила супруга режиссёра Юлия Высоцкая. На Венецианском кинофестивале фильм Кончаловского получил специальный приз жюри.
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