Фильм Кончаловского «Дорогие товарищи!» не попал в список претендентов на «Оскар»

Фильм «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского выбыл из борьбы за премию «Оскар», сообщает пресс-служба Американской академии киноискусств.

Российская лента была заявлена в шорт-лист премии в категории «Лучший иностранный художественный фильм», сообщает RT.

Кроме того, из списка претендентов вылетел фильм «Гунда» российского режиссёра Виктора Косаковского, который был в шорт-листе номинации «Лучший документальный полнометражный фильм».

Картина Кончаловского «Дорогие товарищи!» рассказывает о расстреле советских рабочих в Новочеркасске в 1962 году. Главную роль в картине исполнила супруга режиссёра Юлия Высоцкая. На Венецианском кинофестивале фильм Кончаловского получил специальный приз жюри.

