Церемония награждения лауреатов фестиваля LIME XIII состоялась в Москве

Всего на конкурс было подано 750 работ. В этом году организаторы конкурса провели совершенно иную церемонию награждения: она проходила в формате телешоу. В мероприятии приняли участие известные артисты, его провели телеведущие Вадим Такменев и Анна Янкина. Имена победителей номинаций озвучивали специалисты в области рекламы и коммуникаций. Церемония была похожа на настоящий Оскар в сфере социальной рекламы.

Гостями церемонии стали члены жюри фестиваля, эксперты индустрии рекламы, а также призеры и победители LIME XIII. Среди них — участники из Тюмени, Санкт-Петербурга, Казани, Петропавловска-Камчатского, Минска и других городов. Фотографии и видеообращения тех, кто не смог приехать на церемонию награждения, появлялись на огромном экране.

Также лауреатам фестиваля вручили специальные призы от партнеров мероприятия, в частности, от Комитета по печати Правительства Ленинградской области и крупнейших соцсетей России — «Вконтакте» и «Одноклассников».

По словам президента фестиваля Гюзеллы Николайшвили, конкурс становится стартовой площадкой для начала карьерного роста его участников, которые благодаря своему участию привлекают внимание работодателей и рекламодателей. Она отметила, что LIME — общепризнанная площадка, способствующая профессиональному совершенствованию специалистов в сфере коммуникаций и социальной рекламы.

Самой яркой точкой церемонии награждения стало вручение Гран-при тринадцатого сезона. Победителями стали болгарские студенты Школы дизайна НИУ ВШЭ, авторы работы «Огонек в семье воды». Они получили обновленную статуэтку, стопроцентную скидку на обучение в Академии Коммуникаций Wordshop и признание передовых экспертов рекламной индустрии.

Фестиваль продолжает работу и после церемонии награждения. По словам генерального продюсера фестиваля, замдекана факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ Дмитрия Шелухина, фестиваль разделен на два этапа — этап LIME Профи для юридических лиц и профессионалов состоится уже осенью 2023 года.

