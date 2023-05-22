«Под тысячу работ»: Фестиваль соцрекламы LIME помогает участникам найти заказчиков контента

Генеральный продюсер фестиваля LIME, заместитель декана Факультета креативных индустрий ВШЭ Дмитрий Шелухин заявил в беседе с НСН, что Международный фестиваль социальной рекламы и коммуникации LIMЕ стал местом взаимодействия создателей и заказчиков социального контента.

29 мая в Москве пройдет церемония награждения победителей фестиваля LIME, который проводится уже в тринадцатый раз. В этом году на фестиваль было подано более 750 работ. Шелухин отмечает, что фестиваль помогает иметь правильные примеры социального контента.

«В области социальной рекламы есть различные институты, действия которых были направлены на формирование внутреннего спроса на подобный контент. Есть различные фонды, которые в разной степени поощряют такую деятельность, есть Координационнный совет по социальной рекламе и социальным коммуникациям при Общественной палате РФ по социальной рекламе. При этом качество визуального социального контента не прогрессирует. Есть форумы, фестивали, которые работают над повышением качества подобного контента. Наличие экспертной оценки позволяет отрасли иметь правильные примеры социальной рекламы. Каналов коммуникации становится больше, и они тоже вступают в среду, где кроме развлекательного и другого контента есть запрос и на социальный», - отметил Шелухин.

Собеседник НСН отметил, что фестиваль LIME помогает участникам развивать социальный контент в правильном русле.

«LIME – это не фестиваль, где при победе получают много денег. Это история про оценку экспертного сообщества, а также про налаживание коммуникации. В России есть компании, фонды, которые заказывают социальную рекламу, а авторы понимают, что их работы оценят. Под тысячу работ попадают в конкурсную программу, хотя мы никогда не гнались за количеством. Это говорит о том, что большое число людей доверяет нам, и мы являемся тем сообществом, с которым нужно поделиться своим продуктом. В отличие от других подобных конкурсов нам приносят работы, которые уже были в ротации, чтобы получить признание экспертов. Есть работы, которые по итогам конкурса становятся началом коммуникационной компании фонда, организации, получают финансовую поддержку со стороны государственных органов, бизнеса», - отметил Дмитрий Шелухин.

Он подчеркнул, что одним конкурсом сложно решить все проблемы с социальной рекламой.

«Сложно одним конкурсом решить мегазадачу, как сделать так, чтобы социальный контент взлетел на несколько порядков выше. Но за 13 лет фестиваль стал больше, чем просто местом, куда можно отравить работу или узнать что-то новое, он стал местом для взаимодействия тех, кто действительно видит своей ценностью развитие социальной коммуникации в России», - сказал Дмитрий Шелухин.

