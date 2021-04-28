Церемония Благодатного огня в Израиле соберёт 2,5 тысячи верующих

По словам представителя МИД, верующим в этом году разрешено присутствовать на церемонии благодаря кампании по массовой вакцинации, которая была успешна реализована в стране.

Регев отметил, что на данный момент вакцинировано уже более 60% израильского населения.

Ранее стало известно, что допуск в храм Христа Спасителя на Пасху, которая в 2021 году наступит 2 мая, будет осуществляться по приглашениям. Русская православная церковь (РПЦ) считает, что ограничивать доступ в храмы желающих помолиться за пасхальными богослужениями не следует, так как для этого нет оснований.

