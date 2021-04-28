Церемония Благодатного огня в Израиле соберёт 2,5 тысячи верующих

В этом году в церемонии Благодатного огня в Храме Гроба Господня в Иерусалиме смогут принять участие 2,5 тысячи верующих. Об этом сообщил директор департамента мировых религий в МИД Израиля Шарон Регев.

Он отметил, что в этом году участниками смогут стать верующие, имеющие сертификаты вакцинации. В прошлом году в храме разрешено было находиться только священнослужителям, церемония состоялась за закрытыми дверями.

СМИ: РПЦ выступила против ограничения доступа в храмы на Пасху

По словам представителя МИД, верующим в этом году разрешено присутствовать на церемонии благодаря кампании по массовой вакцинации, которая была успешна реализована в стране.

Регев отметил, что на данный момент вакцинировано уже более 60% израильского населения.

Ранее стало известно, что допуск в храм Христа Спасителя на Пасху, которая в 2021 году наступит 2 мая, будет осуществляться по приглашениям. Русская православная церковь (РПЦ) считает, что ограничивать доступ в храмы желающих помолиться за пасхальными богослужениями не следует, так как для этого нет оснований.

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ТЕГИ:РелигияБлагодатный ОгоньИерусалим
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