Церемония Благодатного огня в Израиле соберёт 2,5 тысячи верующих
В этом году в церемонии Благодатного огня в Храме Гроба Господня в Иерусалиме смогут принять участие 2,5 тысячи верующих. Об этом сообщил директор департамента мировых религий в МИД Израиля Шарон Регев.
Он отметил, что в этом году участниками смогут стать верующие, имеющие сертификаты вакцинации. В прошлом году в храме разрешено было находиться только священнослужителям, церемония состоялась за закрытыми дверями.
По словам представителя МИД, верующим в этом году разрешено присутствовать на церемонии благодаря кампании по массовой вакцинации, которая была успешна реализована в стране.
Регев отметил, что на данный момент вакцинировано уже более 60% израильского населения.
Ранее стало известно, что допуск в храм Христа Спасителя на Пасху, которая в 2021 году наступит 2 мая, будет осуществляться по приглашениям. Русская православная церковь (РПЦ) считает, что ограничивать доступ в храмы желающих помолиться за пасхальными богослужениями не следует, так как для этого нет оснований.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,8 млн+7 848 / сут.
Умерли
109 тыс.+387 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+8 420 / сут.
- В ВОЗ заявили об утрате эффективности антибиотиков из-за COVID-19
- Бесплатные кинопоказы военных фильмов пройдут в Музее Победы
- Власти ЮАР планируют закупить вакцину «Спутник V»
- Европарламент призвал остановить проект «Северный поток — 2»
- Церемония Благодатного огня в Израиле соберёт 2,5 тысячи верующих
- Россия передаст Индии 75 аппаратов ИВЛ и 200 тысяч упаковок «Фавипиравира»
- Европарламент предложил отключить Россию от системы платежей SWIFT
- ЕС готовится к долгому периоду сложных отношений с Россией
- Гражданина России отправили в СИЗО по делу о госизмене
- МИД назвал одну из тем возможной встречи Путина и Байдена
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru