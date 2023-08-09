Цены на такси в России достигли максимума за 10 лет

По данным ведомства, наибольший рост цен зафиксировали в первой половине 2023 года, на 4,03%.

Как отметил пресс-секретарь сервиса «Максим» Павел Стенников, с начала года стоимость поездок на такси выросла почти на 25% в регионах и на 40% — в Москве. По данным ресурса «Чек Индекс», анализирующего обезличенные данные ОФД с более чем 1,1 млн онлайн-касс и экспертов-партнеров, средний чек на такси в стране за первую половину 2023 года составил 435 рублей, в столице — 771 рубль.

Эксперты отмечают, что цены на поездки увеличиваются на фоне общего роста потребительских цен. Также стоимость такси растет из-за подорожания транспортных средств, запчастей и расходников, увеличения затрат на обслуживание автомобилей, роста расходов перевозчиков.

Ранее в России анонсировали запуск федеральной государственной информационной системы легкового такси, она заработает с 1 сентября, пишет RT.

