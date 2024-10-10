Цены на шиномонтаж в России выросли на 10-12% из-за инфляции и нехватки кадров

Эксперт также указал, что сезон замены летних шин на зимние начался раньше в этом году, поскольку в некоторых регионах страны установились низкие температуры. Многие автовладельцы предпочли не дожидаться резкого похолодания, чтобы избежать увеличения числа мелких ДТП.

Родионов посоветовал водителям планировать визит на шиномонтаж заранее. При стабильной температуре около +7°C уже можно сменить покрышки, что поможет избежать увеличения стоимости услуги в период пикового спроса, передает «Радиоточка НСН».

