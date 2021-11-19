Цены на нефть максимально снизились с августа

Цены на нефть снизились максимально с августа этого года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость январских фьючерсов марки Brent за неделю снизилась на 3,6% до $78,89 за баррель. При этом нефть марки WTI упала на 5,8%, до $75,94 за баррель.

Ранее Белоруссия ограничила транзит нефти в направлении Польши из-за ремонта на одной из веток нефтепровода «Дружба». Об этом заявил официальный представитель российской компании «Транснефть» Игорь Демин.

