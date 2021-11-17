Белоруссия приостановила работу одной из веток нефтепровода «Дружба»

По данным Демина, «Гомельтранснефть» с 16 ноября ремонтирует одну из веток нефтепровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии. При этом ремонт назвали «внеплановым».

«Прокачка в направлении Адамовой Заставы (Польша) остановлена ориентировочно на трое суток, при этом плановое задание месяца не пересматривается», - передает слова представителя компании РБК.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 11 ноября уже угрожал Евросоюзу перекрыть транзит газа из России по трубопроводу Ямал — Европа. Топливо по трубе идет в Польшу и Германию. В Европе Лукашенко обвиняют в создании миграционного кризиса на границе с Польшей, около трех тысяч беженцев пытаются прорваться из Белоруссии на территорию соседней страны.

