Белоруссия приостановила работу одной из веток нефтепровода «Дружба»
Белоруссия ограничила транзит нефти в направлении Польши из-за ремонта на одной из веток нефтепровода «Дружба». Об этом заявил официальный представитель российской компании «Транснефть» Игорь Демин.
По данным Демина, «Гомельтранснефть» с 16 ноября ремонтирует одну из веток нефтепровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии. При этом ремонт назвали «внеплановым».
«Прокачка в направлении Адамовой Заставы (Польша) остановлена ориентировочно на трое суток, при этом плановое задание месяца не пересматривается», - передает слова представителя компании РБК.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 11 ноября уже угрожал Евросоюзу перекрыть транзит газа из России по трубопроводу Ямал — Европа. Топливо по трубе идет в Польшу и Германию. В Европе Лукашенко обвиняют в создании миграционного кризиса на границе с Польшей, около трех тысяч беженцев пытаются прорваться из Белоруссии на территорию соседней страны.
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