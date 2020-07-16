Цены на газ для россиян вырастут 1 августа

Индексация стоимости газа для россиян произойдет 1 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на приказ ФАС.

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Как напоминает агентство, ФАС в апреле выступила с предложением повысить цены на газ для населения на 3% с июля текущего года. Однако индексация была временно отложена из-за сложной экономической обстановке в стране.

По данным агентства, в 2019 году цена на газ для россиян выросла на 1,4%, в 2018 году – на 3,4%.


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