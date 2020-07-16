Цены на газ для россиян вырастут 1 августа
16 июля 202020:46
Индексация стоимости газа для россиян произойдет 1 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на приказ ФАС.
Как напоминает агентство, ФАС в апреле выступила с предложением повысить цены на газ для населения на 3% с июля текущего года. Однако индексация была временно отложена из-за сложной экономической обстановке в стране.
По данным агентства, в 2019 году цена на газ для россиян выросла на 1,4%, в 2018 году – на 3,4%.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
753 тыс.+6 428 / сут.
Умерли
11 937+167 / сут.
Выздоровели
532 тыс.+8 443 / сут.
- Стратегическая подлодка «Князь Олег» спущена на воду
- Собянин заявил о невозможности искажения статистики по коронавирусу
- Австрия отвергла угрозу США ввести санкции против «Северного потока - 2»
- Стала известна дата проведения перенесённого «Бессмертного полка»
- Сразу три страны обвинили РФ в попытке украсть разработки вакцины от COVID-19
16 июля 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru