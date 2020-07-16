Цены на газ для россиян вырастут 1 августа

Как напоминает агентство, ФАС в апреле выступила с предложением повысить цены на газ для населения на 3% с июля текущего года. Однако индексация была временно отложена из-за сложной экономической обстановке в стране.

По данным агентства, в 2019 году цена на газ для россиян выросла на 1,4%, в 2018 году – на 3,4%.



