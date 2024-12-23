Цены на автозапчасти в России выросли до 18% за год

Стоимость автозапчастей в России за год увеличилась до 18%, больше всего подорожали детали для тормозной системы. Об этом «Газете.Ru» сообщила директор международной сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова.

По данным эксперта, значительное удорожание также затронуло комплектующие для пневмосистем и консистентные смазки. Меньше всего подорожали моторные и другие масла. Основной рост цен пришелся на декабрь, что связано с ослаблением рубля в конце ноября.