Цены на автозапчасти в России выросли до 18% за год

Стоимость автозапчастей в России за год увеличилась до 18%, больше всего подорожали детали для тормозной системы. Об этом «Газете.Ru» сообщила директор международной сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова.

По данным эксперта, значительное удорожание также затронуло комплектующие для пневмосистем и консистентные смазки. Меньше всего подорожали моторные и другие масла. Основной рост цен пришелся на декабрь, что связано с ослаблением рубля в конце ноября.

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Овчинникова отметила, что большая часть автозапчастей в России импортируется, поэтому их стоимость напрямую зависит от курса валют. При этом корректировка цен идет постепенно, и некоторые бренды еще не обновили прайс-листы.

Она также добавила, что подорожание логистических услуг, которое за год составило 20–40%, оказывает дополнительное давление на рынок. Эти факторы продолжают негативно влиять на доступность автозапчастей для потребителей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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