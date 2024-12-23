Цены на автозапчасти в России выросли до 18% за год
Стоимость автозапчастей в России за год увеличилась до 18%, больше всего подорожали детали для тормозной системы. Об этом «Газете.Ru» сообщила директор международной сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова.
По данным эксперта, значительное удорожание также затронуло комплектующие для пневмосистем и консистентные смазки. Меньше всего подорожали моторные и другие масла. Основной рост цен пришелся на декабрь, что связано с ослаблением рубля в конце ноября.
Овчинникова отметила, что большая часть автозапчастей в России импортируется, поэтому их стоимость напрямую зависит от курса валют. При этом корректировка цен идет постепенно, и некоторые бренды еще не обновили прайс-листы.
Она также добавила, что подорожание логистических услуг, которое за год составило 20–40%, оказывает дополнительное давление на рынок. Эти факторы продолжают негативно влиять на доступность автозапчастей для потребителей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru