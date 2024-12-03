Масляный фильтр стал лидером среди автозапчастей в России в 2024 году

По итогам 2024 года самым востребованным среди российских автовладельцев оказался масляный фильтр. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на аналитиков компании «Рольф».

Операционный директор по сервису дилерского холдинга Егор Телегин уточнил, что второе место в рейтинге заняли салонные фильтры. На третьей позиции по частоте замены оказались свечи зажигания, за которыми следуют тормозные колодки.