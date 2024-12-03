Масляный фильтр стал лидером среди автозапчастей в России в 2024 году
По итогам 2024 года самым востребованным среди российских автовладельцев оказался масляный фильтр. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на аналитиков компании «Рольф».
Операционный директор по сервису дилерского холдинга Егор Телегин уточнил, что второе место в рейтинге заняли салонные фильтры. На третьей позиции по частоте замены оказались свечи зажигания, за которыми следуют тормозные колодки.
Специалисты отметили, что их износ может угрожать безопасности водителей и пассажиров, если не проводить своевременное обслуживание.
Пятерку самых популярных деталей замыкают щетки стеклоочистителей. В список также вошли топливные фильтры, приводные ремни, лампы, прокладки агрегатов, сальники и моторные масла. Эксперты советуют регулярно проверять их состояние, чтобы избежать поломок и дополнительных затрат, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru