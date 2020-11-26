Центры занятости в России перепрофилируют в кадровые агентства

Службы занятости в России будут переведены на новый стандарт обслуживания граждан и станут государственными кадровыми агентствами, пишет «Российская газета».

Отмечается, что новые службы занятости появятся до конца 2023 года. В министерстве труда и социальной защиты планируют обучить 4 тысячи сотрудников кадровых агентств новым навыкам, принципам и технологиям работы в 2021 году и по 6 тысяч человек ежегодно с 2022 по 2024 год.

Бедность и безработица. Путин назвал главные риски в мире

Министр Антон Котяков добавил, что государственные кадровые агентства будут предоставлять максимальное количество услуг в электронном формате за счет единой цифровой платформы. По всей стране новые агентства должны будут заработать к 2023 году. В 2021 году они будут работать в 61 регионе.



Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:МинтрудРаботаБезработица
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры