Центры занятости в России перепрофилируют в кадровые агентства
Службы занятости в России будут переведены на новый стандарт обслуживания граждан и станут государственными кадровыми агентствами, пишет «Российская газета».
Отмечается, что новые службы занятости появятся до конца 2023 года. В министерстве труда и социальной защиты планируют обучить 4 тысячи сотрудников кадровых агентств новым навыкам, принципам и технологиям работы в 2021 году и по 6 тысяч человек ежегодно с 2022 по 2024 год.
Министр Антон Котяков добавил, что государственные кадровые агентства будут предоставлять максимальное количество услуг в электронном формате за счет единой цифровой платформы. По всей стране новые агентства должны будут заработать к 2023 году. В 2021 году они будут работать в 61 регионе.
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