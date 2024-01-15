Центробанк выпустил серебряную монету к 300-летию Российской академии наук
Банк России выпустил в обращение посвященную 300-летию Российской академии наук (РАН) серебряную монету номиналом 3 рубля. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
На оборотной стороне памятной монеты разместили рельефные изображения здания президиума РАН, фрагмента юбилейного логотипа на фоне графического изображения нейросети, композиции из символизирующих отрасли науки предметов.
«Серебряная монета номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925) имеет форму круга диаметром 39,0 мм», — указали в ЦБ.
Памятную монету выпустили тиражом 3 тысячи штук.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru