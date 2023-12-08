Банк России выпустил серебряную монету с Леонидом Гайдаем
8 декабря 202316:16
Памятная серебряная монета номиналом 3 рубля, посвященная кинорежиссеру Леониду Гайдаю, выпущена Центробанком РФ тиражом 3 тысячи штук, сообщает ТАСС.
На её оборотной стороне изображен советский комедиограф, держащий на руках собаку, а также кинокамеры, кинопленки, годы жизни режиссера и факсимиле его подписи.
Монета выполнена из серебра 925 пробы качеством «пруф».
Ранее Центробанк выпустил памятные серебряные монеты с ЦСКА, «Динамо» и «Локомотивом», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru