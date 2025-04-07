Центробанк рассмотрит возможность размещения флага России на новых банкнотах

Банк России может разместить флаг страны на новых банкнотах, следует из ответа главы департамента наличного денежного обращения Центробанка Василия Прокофьева на обращение Института социально-экономического анализа и программ развития. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее главе ЦБ Эльвире Набиуллиной направили письмо за подписью директора института Андрея Шурикова с предложением вернуть на купюры триколор как один из главных государственных символов.

«Внесение в дизайн банкнот дополнительного изображения эквивалентно изменению графического оформления всего денежного знака, что в свою очередь, требует выпуска новой модификации банкнот», - говорится в ответе на обращение.

Прокофьев подчеркнул, что предложение рассмотрят при разработке новой модификации купюр.

Между тем Центробанк анонсировал выпуск новой банкноты в 1000 рублей, ее планируют представить в конце 2025 года, отмечает РЕН ТВ.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:КупюрыЦентробанк

Горячие новости

Все новости

партнеры