Центробанк РФ утвердил стандарт безопасного использования QR-кода
Центробанк РФ стандарт, который призван повысить безопасность операций с использованием QR-кодов. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
В опубликованном документе приведены виды QR-кодов и систематизированы связанные с ними угрозы. Также говорится о типовых способах защиты.
Отдельно указаны меры безопасности для использования QR-кодов для внесения и снятия денег в банкоматах.
«Финансовые организации и компании из других сфер, которые применяют QR-код для проведения платежей и переводов, смогут разработать на основе этого регламента внутренние меры защиты», - заключили в Центробанке.
Ранее старший эксперт «МегаФона» по расследованию фрод-инцидентов Борис Лопатин призвал с осторожностью относиться к QR-кодам, посредством которых граждан приглашают присоединиться к групповому чату, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Таиланде трех россиян задержали за нелегальную работу в детских садах
- Минобороны потребовало взыскать с «РЖД» 5,5 млн рублей
- Все пассажиры пропавшего на Аляске самолета погибли
- Умер писатель Поль-Лу Сулицер
- В Пулково отменили десятки рейсов из-за аномального атмосферного давления
- В Канаде около 50 машин столкнулись из-за снегопада
- Трамп приостановил доступ Байдена к секретной информации
- Силовики провели обыски в МРЭО в Ростове-на-Дону
- В Ватикане вандал повредил канделябры в базилике Святого Петра
- Депутат Антропенко предложил ввести в школах индивидуальное расписание для учеников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru