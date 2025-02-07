Центробанк РФ утвердил стандарт безопасного использования QR-кода

В опубликованном документе приведены виды QR-кодов и систематизированы связанные с ними угрозы. Также говорится о типовых способах защиты.

Отдельно указаны меры безопасности для использования QR-кодов для внесения и снятия денег в банкоматах.

«Финансовые организации и компании из других сфер, которые применяют QR-код для проведения платежей и переводов, смогут разработать на основе этого регламента внутренние меры защиты», - заключили в Центробанке.

Ранее старший эксперт «МегаФона» по расследованию фрод-инцидентов Борис Лопатин призвал с осторожностью относиться к QR-кодам, посредством которых граждан приглашают присоединиться к групповому чату, сообщает RT.

