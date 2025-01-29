Аналитики предупредили россиян о мошенничестве через систему СБП

По ее словам, жертвы, видя «официальное сообщения» и желая быстрее решить возникшую проблему, попадаются на уловку мошенников. Как правило, это фишинговые ссылки, они ведут на поддельный сайт либо при переходе на них происходит заражение устройства вредоносными программами. К мошенникам попадают доступ к содержимому компьютера или телефона перешедшего по ссылке человека либо к его банковским реквизитам.

В свою очередь куратор платформы «Народного фронта» «Мошеловка» Алла Храпунова предупредила об уникальности QR-кода от СБП, он выпускается только по запросу обслуживающей платежную точку кредитной организации, подделать его невозможно. Чтобы не стать жертвой мошенников, нужно сначала проверить данные платежа, открыв QR-код, и лишь затем подтверждать оплату.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что каждый шестой россиянин попадался на уловки телефонных мошенников, 5% из них признались, что это происходило с ними несколько раз.

