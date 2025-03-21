Центробанк РФ продлил ограничения на перевод средств за рубеж на полгода
Центробанк РФ объявил о продлении с 1 апреля до 30 сентября 2025 года включительно ограничений на перевод средств за рубеж.
Как заявили в пресс-службе регулятора, россиянам и физлицам-нерезидентам из дружественных стран будет доступна возможность в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более миллиона долларов США или эквивалента этой суммы в другой валюте.
Перечисления посредством систем денежных переводов не могут превышать 10 тысяч долларов США или эквивалента в другой валюте в месяц. Суммы будут определятся с учётом официального курса на дату получения банком поручения об операции. Работающим в РФ физлицам-нерезидентам доступны переводы за рубеж в размере заработной платы.
Также Центробанк сохранил запрет на переводы денег за рубеж для не работающих в России физлиц-нерезидентов и юрлиц из недружественных стран, за исключением иностранных предприятий, которые контролируют физлица или юрлица из РФ.
Ранее Центробанк РФ объявил о продлении до 9 сентября 2025 года ограничений на снятие наличной иностранной валюты, сообщает RT.
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