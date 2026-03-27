Подпись Дональда Трампа появится на долларах
На американских долларах впервые в истории будет размещена подпись действующего президента. Об этом сообщает пресс-служба Минфина США.
В ведомстве указали, что купюры будут выпущены в честь 250-летия Соединенных Штатов Америки. На них будут размещены подписи действующего главы Белого дома Дональда Трампа, а также министра финансов Скотта Бессента.
Руководитель Минфина отметил, что под руководством 47-го президента США движутся «по пути к беспрецедентному экономическому росту, устойчивому доминированию доллара и финансовой мощи и стабильности».
«Нет более эффективного способа отметить исторические достижения нашей великой страны и президента Трампа, чем американские долларовые купюры с его именем», — подчеркнул Бессент.
Ранее советник сенатора-республиканца Теда Круза Стив Гест заявил, что в США планируют выпустить однодолларовую монету с изображением Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
