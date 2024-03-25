Центробанк рекомендовал списать долги погибших при теракте в «Крокусе»
Центробанк рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям списать долги погибших при теракте в «Крокус Сити Холле», говорится на официальном сайте регулятора.
Также кредиторам следует оказывать необходимую поддержку пострадавшим на основании их заявления. Информацию о проводимых процедурах организации должны разместить на своих сайтах.
Совкомбанк, Хоум банк, Банк Уралсиб, Альфа-банк, ВТБ, Тинькофф банк и банк «ДОМ. РФ» уже заявили, что спишут кредиты пострадавших при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Также урегулировать вопрос с кредитами погибших и пострадавших при теракте пообещал Сбербанк. В организациях уточнили, что сами подготовят необходимые документы и свяжутся с клиентами.
ЧП в «Крокус Сити Холле» произошло перед выступлением группы «Пикник». В концертный зал вошли вооруженные люди, они открыли огонь по зрителям. Также в здании произошел пожар. В результате теракта погибли 137 человек, 180 пострадали, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru