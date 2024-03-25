Центробанк рекомендовал списать долги погибших при теракте в «Крокусе»

Совкомбанк, Хоум банк, Банк Уралсиб, Альфа-банк, ВТБ, Тинькофф банк и банк «ДОМ. РФ» уже заявили, что спишут кредиты пострадавших при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Также урегулировать вопрос с кредитами погибших и пострадавших при теракте пообещал Сбербанк. В организациях уточнили, что сами подготовят необходимые документы и свяжутся с клиентами.

ЧП в «Крокус Сити Холле» произошло перед выступлением группы «Пикник». В концертный зал вошли вооруженные люди, они открыли огонь по зрителям. Также в здании произошел пожар. В результате теракта погибли 137 человек, 180 пострадали, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

