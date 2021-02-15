Центробанк рассказал о распространении краж через банковское приложение

Мошенники используют новую схему кражи денег: через хакерскую атаку на мобильное приложение злоумышленники, начиная с лета 2020 года, похищали средства физлиц со счетов компаний. Об этом пишет «Коммерсант».

Аферистам удалось войти в программный интерфейс приложения (API) и среди открытых данных обнаружить номера счетов жертв. Затем они через интерфейс давали команду на перевод денежных средств, указывая номер счета отправителя.

ЦБ предупредил о новой схеме мошенничества

ЦБ рекомендовал банкам изучить уязвимости дистанционного банковского обслуживания, чтобы исключить возможность хищения средств через API.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ХакерыБанкиМошенничество
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