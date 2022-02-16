Центробанк предупредил о мошенничестве с «безопасным» счетом регулятора

Так, мошенники звонят человеку и сообщают о том, что неизвестные лица пытаются похитить деньги с его счета. Под видом сохранности средств людей просят перевести деньги.

«Банк России не работает с физическими лицами как с клиентами, не ведет их счета и по своей инициативе людям не звонит», - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что в России давно пора на государственном уровне заняться проблемой телефонных мошенничеств.

