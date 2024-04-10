Центробанк предложил шесть шагов для борьбы с бедностью в России

Выступая в Госдуме, она указала, что также необходимо усиливать защиту граждан от чрезмерной закредитованности. Третьей мерой является борьба с мошенничеством на финансовом рынке.

Кроме того, Набиуллина отметила необходимость поддерживать россиян с невысокими доходами, а также тех, кто попали в сложную жизненную ситуацию.

«И, конечно, специальные программы финансовой грамотности, которые снижают риски... помогают людям... использовать возможности финансового рынка для сбережения и приумножения доходов», - заключила она.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что если в 2021 году в России было порядка 16 млн бедных, то в настоящее время их 13,5 млн, сообщает RT.

