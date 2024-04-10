Центробанк предложил шесть шагов для борьбы с бедностью в России
Первым пунктом в списке мер по борьбе с бедностью в России идёт снижение инфляции. Как сообщает ТАСС, об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.
Выступая в Госдуме, она указала, что также необходимо усиливать защиту граждан от чрезмерной закредитованности. Третьей мерой является борьба с мошенничеством на финансовом рынке.
Кроме того, Набиуллина отметила необходимость поддерживать россиян с невысокими доходами, а также тех, кто попали в сложную жизненную ситуацию.
«И, конечно, специальные программы финансовой грамотности, которые снижают риски... помогают людям... использовать возможности финансового рынка для сбережения и приумножения доходов», - заключила она.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что если в 2021 году в России было порядка 16 млн бедных, то в настоящее время их 13,5 млн, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru