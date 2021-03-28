Центробанк отменит часть коронавирусных послаблений

Часть послаблений, которые Центробанк России ввел на фоне эпидемии COVID-19, будут отменены с 1 апреля, сообщает РИА Новости.

Ряд коронавирусных льгот отменят в России с 1 апреля

Так, перестанет действовать рекомендация ЦБ РФ российским банкам удовлетворять просьбы граждан и предпринимателей о реструктуризации кредитов. Также финансовые организации получат возможность принудительно выселять должников из жилья, подлежащего взысканию.

Кроме того, отменяется рекомендация не начислять неустойку за просроченную задолженность по коммунальным платежам.

Также с 1 апреля перестанет действовать временный порядок регистрации граждан в качестве безработных, и возможности дистанционно обратиться в службы занятости через порталы госуслуг и «Работа в России» уже не будет. Граждане старше 65 лет не смогут воспользоваться дистанционным оформлением больничных листов.

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