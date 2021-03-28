Центробанк отменит часть коронавирусных послаблений
Часть послаблений, которые Центробанк России ввел на фоне эпидемии COVID-19, будут отменены с 1 апреля, сообщает РИА Новости.
Так, перестанет действовать рекомендация ЦБ РФ российским банкам удовлетворять просьбы граждан и предпринимателей о реструктуризации кредитов. Также финансовые организации получат возможность принудительно выселять должников из жилья, подлежащего взысканию.
Кроме того, отменяется рекомендация не начислять неустойку за просроченную задолженность по коммунальным платежам.
Также с 1 апреля перестанет действовать временный порядок регистрации граждан в качестве безработных, и возможности дистанционно обратиться в службы занятости через порталы госуслуг и «Работа в России» уже не будет. Граждане старше 65 лет не смогут воспользоваться дистанционным оформлением больничных листов.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,5 млн+8 885 / сут.
Умерли
97 404+387 / сут.
Выздоровели
4,1 млн+10 337 / сут.
- Центробанк отменит часть коронавирусных послаблений
- Bild: немецкие подлодки оснащены российскими устройствами
- Американские ученые разработали умную одежду
- У католической церкви в Индонезии произошел взрыв
- Названы способы избавиться от шпионов в смартфоне
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru