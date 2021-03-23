Ряд коронавирусных льгот отменят в России с 1 апреля

Некоторые льготы и временные правила, которые были введены в России в 2020 году из-за пандемии коронавируса, будут отменены с 1 апреля. Об этом напоминает «Парламентская газета».

В частности, банки перестанут принимать заявления на «кредитные каникулы» от граждан, у которых был выявлен коронавирус или существенно снизились доходы из-за пандемии. Также отменят запрет на принудительное выселение должников по ипотеке.

Также с 1 апреля перестанет действовать временный порядок регистрации граждан в качестве безработных, и возможности дистанционно обратиться в службы занятости через порталы госуслуг и «Работа в России» уже не будет. Граждане старше 65 лет не смогут воспользоваться дистанционным оформлением больничных листов.

Граждане, которые в 2020 году не получили новогодние выплаты по пять тысяч рублей на каждого ребенка младше 8 лет, смогут обратиться и подать соответствующее заявление до 1 апреля 2021 года.

Ещё один запрет касается анонимных электронных кошельков, в том числе WebMoney, PayPal и VK Pay. С 1 апреля вводится на их пополнение наличными деньгами. Сделать это, равно как и пополнить некоторые виды проездных и карт школьников, можно будет только с привязанного банковского счёта, сообщает Ura.ru.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия «потихоньку выходит из «ковидных» ограничений», постепенно снимать которые позволяет статистика по числу заражённых коронавирусом.

