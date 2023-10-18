Центробанк остановил выпуск новой банкноты 1000 рублей

Центробанк РФ приостановил выпуск обновлённой банкноты в 1000 рублей, сообщает пресс-служба регулятора.

Аналитик объяснил необходимость новых купюр 1000 и 5000 рублей

В сообщении говорится, что это связано с решением доработать её дизайн.

«В широкое обращение она не поступила», - отметили в ЦБ РФ.

Ранее в Русской православной церкви выразили недовольство дизанойм новой банкноты в 1000 рублей, указав, что на ней изображен храм без креста, однако есть башня Сююмбике с исламским полумесяцем, сообщает Ura.ru.

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