«До 15 лет»: Юрист Соловьев рассказал о грозящем дропперам наказании

Дропперов, то есть граждан, чьи счета использовались для перевода мошенникам денег, могут признать соучастниками мошеннических схем. Об этом сайту aif.ru заявил юрист Иван Соловьев.

СМИ: Переводивших деньги Долиной дропперов обязали вернуть ей 69 млн рублей

По его словам, в подобные схемы часто заманивают студентов и пенсионеров, которых привлекают обещаниями лёгкого заработка.

«В случае выявления преступления... дропперы заявляют об утере карт, но подобные оправдания не спасают от уголовной ответственности за соучастие», - подчеркнул эксперт.

Соловьев напомнил, что за мошенничество в особо крупном размере может грозить до 15 лет лишения свободы. При этом дроппер может получить меньший, но не менее реальный срок.

Ранее эксперт проекта ОНФ «За права заемщиков» Александра Пожарская заявила «Радиоточке НСН», что правоохранители за считанные дни вычисляют дропперов и заносят их в отдельную базу, лишая доступа к счетам.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:ЭкспертыУголовное НаказаниеМошенничествоРоссиянеБанковские Карты

Горячие новости

Все новости

партнеры