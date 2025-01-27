«До 15 лет»: Юрист Соловьев рассказал о грозящем дропперам наказании

По его словам, в подобные схемы часто заманивают студентов и пенсионеров, которых привлекают обещаниями лёгкого заработка.

«В случае выявления преступления... дропперы заявляют об утере карт, но подобные оправдания не спасают от уголовной ответственности за соучастие», - подчеркнул эксперт.

Соловьев напомнил, что за мошенничество в особо крупном размере может грозить до 15 лет лишения свободы. При этом дроппер может получить меньший, но не менее реальный срок.

Ранее эксперт проекта ОНФ «За права заемщиков» Александра Пожарская заявила «Радиоточке НСН», что правоохранители за считанные дни вычисляют дропперов и заносят их в отдельную базу, лишая доступа к счетам.

