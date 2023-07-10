Центробанк: Мошенники стали вызывать граждан на личный прием в Банк России

Как отметили в ЦБ, злоумышленники присылают соответствующие письма на электронную почту. К потенциальной жертве обращаются по имени и отчеству, а в послании указывают время приема и настоящий адрес ЦБ в регионе проживания.

«В качестве отправителя сообщения с помощью подмены электронного адреса они указывают домен Банка России cbr.ru. После отправки письма мошенники связываются с получателем и под разными предлогами пытаются выманить данные его банковской карты и СМС-код либо уговорить перевести деньги», — сообщили в Центробанке.

Регулятор призывает не реагировать на подобное письмо, если гражданин не записывался на прием в ЦБ, и уточнить информацию в контактном центре Банка России. Центробанк напомнил, что не приглашает россиян на личный прием по своей инициативе, а сотрудники учреждения не звонят гражданам, не направляют копии каких-либо документов и не требуют персональные и банковские данные.

Ранее в ВТБ рассказали о новой схеме мошенничества, в рамках которой клиентам банков предлагают «оценивать» фильмы, шоу и онлайн-кинотеатры, пишет RT.

