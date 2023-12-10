Мошенники обманули актрису МХТ им. Чехова Зорину на 20 млн рублей

С актрисой связался мужчина, который представился первым заместителем Департамента культуры Сергеем Перовым. Он заявил об утечке данных работников культуры и взломе внутрибанковского счета Зориной.

После него актрисе позвонил другой мошенник, который попросил ее вывести денежные средства со всех банковских счетов на спецсчет в Центральном банке. Зорина обналичила кредитные карты, внесла на счет 1,8 миллиона рублей и оформила кредит на 183 тысячи.

В дальнейшем через банкомат актриса перевела мошенникам 4,2 миллиона рублей. Затем Зорину убедили продать квартиру за 12 миллионов рублей и автомобиль за 1,2 миллиона.

Общая сумма ущерба составила 19 822 000 рублей.

В центре Москвы 3 сентября ограбили квартиру народной артистки России Юлии Рутберг. Злоумышленником оказался 36-летний уроженец Узбекистана, передает «Радиоточка НСН».

