Мошенники обманули актрису МХТ им. Чехова Зорину на 20 млн рублей
Актриса театра МХТ им. Чехова Мария Зорина лишилась 20 миллионов рублей из-за мошенников, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.
С актрисой связался мужчина, который представился первым заместителем Департамента культуры Сергеем Перовым. Он заявил об утечке данных работников культуры и взломе внутрибанковского счета Зориной.
После него актрисе позвонил другой мошенник, который попросил ее вывести денежные средства со всех банковских счетов на спецсчет в Центральном банке. Зорина обналичила кредитные карты, внесла на счет 1,8 миллиона рублей и оформила кредит на 183 тысячи.
В дальнейшем через банкомат актриса перевела мошенникам 4,2 миллиона рублей. Затем Зорину убедили продать квартиру за 12 миллионов рублей и автомобиль за 1,2 миллиона.
Общая сумма ущерба составила 19 822 000 рублей.
В центре Москвы 3 сентября ограбили квартиру народной артистки России Юлии Рутберг. Злоумышленником оказался 36-летний уроженец Узбекистана, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru