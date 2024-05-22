Центробанк: Мошенники обманывают военнослужащих с помощью спецсчетов
Мошенники начала использовать «безопасные» счета для обмана военнослужащих и их родных, сообщает Центробанк.
По данным регулятора, злоумышленники сообщают якобы об удержании единовременной выплаты в размере 195 тысяч рублей за дисциплинарное взыскание или нарушение при выполнении служебных обязанностей в зоне спецоперации. Затем предлагают перевести все накопления с карты на другой счет.
Мошенники также направляют потенциальной жертве «копию выписки» приказа, который якобы имеет отношение к департаменту финансового обеспечения Минобороны России, для наибольшей убедительности. Они обещают вернуть денежные средства, однако пропадают после получения денег.
Ранее сообщалось, что мошенники начали предлагать россиянам якобы пройти флюорографию за счет средств обязательного медицинского страхования. Таким образом злоумышленники могут похитить платежные данные или получить доступ к личному кабинету на портале госуслуг, напоминает «Радиоточке НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru