Госдума: Мошенники обещают перерасчет пенсии в обмен на код идентификации
Аферисты стали использовать новую схему обмана российских пенсионеров, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена комитета Госдумы по информполитике Антона Немкина.
По его словам, теперь пожилым людям обещают перерасчет пенсии в обмен на код идентификации. Мошенники представляются сотрудниками Социального фонда и говорят, что у них обнаружен «неучтенный стаж». После этого злоумышленники предлагают оформить заявление на перерасчет пенсии для повышения выплаты прямо по телефону.
Если человек соглашается, аферисты просят назвать код из sms «для идентификации». При этом они получают доступ к профилю жертвы на портале «Госуслуги» или в мобильном банке. Парламентарий посоветовал оставаться бдительным при разговоре с незнакомцами и не раскрывать личные данные по телефону.
Ранее мошенники начали звонить россиянам по видеосвязи в мессенджерах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru