Центризбирком начал подготовку к президентской кампании

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила о старте подготовки к президентской кампании, сообщает РИА Новости.

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Она отметила, что ЦИК «кирпичик по кирпичику давно кладет в фундамент».

По её словам, выборы президента РФ - это «важнейшее политическое событие», и действия комиссии направлены на то, чтобы «следующая кампания прошла достойно».

Ранее Памфилова заявила, что выборы президента России в 2024 году являются «электоральной линией фронта» и от них будет зависеть не только будущее России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
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