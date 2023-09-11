Центризбирком начал подготовку к президентской кампании
Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила о старте подготовки к президентской кампании, сообщает РИА Новости.
Она отметила, что ЦИК «кирпичик по кирпичику давно кладет в фундамент».
По её словам, выборы президента РФ - это «важнейшее политическое событие», и действия комиссии направлены на то, чтобы «следующая кампания прошла достойно».
Ранее Памфилова заявила, что выборы президента России в 2024 году являются «электоральной линией фронта» и от них будет зависеть не только будущее России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru