Центр «Вектор» сообщил о скором выходе «Эпиваккороны-Н» в гражданский оборот
Выход вакцины против коронавируса «Эпиваккорона-Н» в гражданский оборот планируется в ближайшее время. Об этом сообщила заместитель руководителя научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Татьяна Непомнящих.
«"Эпиваккорона-Н" еще не выпущена в гражданский оборот, потому что только в четверг мы получили разрешение. Как только будут наработаны серии нами и нашими индустриальными партнерами, Росздравнадзор даст разрешение на выход серии в гражданский оборот», — рассказала Непомнящих в беседе с ТАСС в кулуарах Восточного экономического форума.
На минувшей неделе Минздрав выдал регистрационное удостоверение разработанной в «Векторе» вакцине «Эпиваккорона-Н». Препарат прошел клинические испытания, продемонстрировав эффективность и безопасность, отмечает РИА ФАН. По данным центра «Вектор», «Эпиваккорона-Н» защищает от всех циркулирующих мутаций коронавирусной инфекции, сообщает RT.
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