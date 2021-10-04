Центр COVID-вакцинации в Гостином дворе в Москве закрывается
Крупнейший центр вакцинации от коронавируса, который функционировал в Гостином дворе в центре российской столицы, будет закрыт. На его площадях возобновятся выставки, презентации и другие культурные мероприятия. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она пояснила, что на сегодня в городе уже нет потребности в таких огромных площадях по сравнению с летом, когда в самые короткие сроки необходимо было организовать вакцинацию максимального числа граждан. «Сейчас - другое время, которое требует иных решений», - отметила Ракова. При этом она подчеркнула, что массовая вакцинация продолжается, в связи с чем сегодня вновь открывается прививочный пункт в ГУМе.
Центр вакцинации в Гостином дворе открылся минувшим летом после закрытия пункта в ГУМе, где тогда начали образовываться длинные очереди. Теперь пропускная способность пункта увеличена до 5 тысяч человек в день. Он будет открыт без выходных с 10:00 до 21:00.
В столице прививку от которонавируса можно сделать в ста центрах вакцинации на базе городских поликлиник. Кроме того, без записи пройти процедуру можно в торговых центрах и других популярных городских местах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru