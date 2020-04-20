Ценам на гречку предрекли снижение

Глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский опроверг возможность возникновения дефицита на гречневую крупу. Об этом он заявил в ходе онлайн-конференции.

Глава Зернового союза объяснил рост цен на гречку

«Никакого дефицита гречки нас не ожидает и не может ожидать в принципе. Запасы огромные», - сказал он.

Злочевский добавил, что из-за ажиотажного спроса в марте, цены на гречку могут упасть, так как россиянине закупились этой крупой впрок. По его словам, произойдет «давление больших запасов на внутренние цены».

Ранее стало известно, что по состоянию на начало апреля спрос на гречку в России упал с 70% до 1%. При этом повышенном спросом начали пользоваться товары для уборки дома, отмечает Ura.ru

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ФОТО: pixabay.com
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